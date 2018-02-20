Два британских экскаваторщика сыграли в крестики-нолики гидравлическими молотками

Игра в крестики-нолики гидравлическими молотками — такое развлечение посреди рабочего дня выбрали для себя водители двух экскаваторов из Великобритании. Их снял на видео работник офиса, из окон которого было отлично видно необычный матч.



Инцидент произошел утром в пятницу, 16 февраля.



На видео видно, как экскаваторщики рисуют молотками крестики и нолики в поле, которое сами нарисовали на асфальте. К сожалению, ролик обрывается то того, как определился победитель.



"Я думал, что мне бывает скучно на работе, но этих ребят мне не переплюнуть", — написал Джордан Рутледж, который снял и выложил видео на своей странице в Twitter.



Видеоролик быстро обрел популярность среди пользователей сети интернет, на данный момент постом Джордана в Twitter поделились больше 40 тысяч человек, а сам ролик собрал больше пяти миллионов просмотров.

