Следователи возбудили дело об убийстве в Сирии лётчика Романа Филипова

К расследованию военные подключат силовиков за рубежом.

Военные следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в Сирии воронежского лётчика Романа Филипова, сбитого в Сирии. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник. К расследованию дело по статье об убийстве планируется подключить "компетентные органы ряда зарубежных стран, в том числе Сирии и Турции", цитирует источник информационное агентство. При этом ранее Минобороны РФ подтвердило, что катапультировавшийся пилот сражался до последнего и, будучи тяжело раненным, подорвал себя гранатой.

Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля. Пилот катапультировался из Су-25, но уже на земле оказался окружён боевиками. Офицер сражался из табельного оружия, а когда враги подошли слишком близко, подорвал себя гранатой. В сети появилось видео последних секунд жизни Романа, на нём отчётливо слышны последние слова воронежца – "Это вам за пацанов!"

Для большинства в стране поступок Романа – подвиг, а сам лётчик – безусловный герой и пример для подражания. Астроном из Москвы открыл звезду в память о погибшем майоре, жители Сибири выстроились в последние слова героя. Воронежцы в память о Романе выстроили автомобили в фигуру самолёта, на котором он летал. Фанаты ЦСКА почтили в Сербии память воронежского лётчика, развернув на трибуне большой баннер со словами "Это вам за пацанов". Роману Филипову посвящают песни и стихотворения.

За мужество и героизм Роману Филипову посмертно присвоили звание Героя РФ. Правительство Воронежской области окажет материальную помощь в размере 1 млн рублей семье военнослужащего. У Романа остались жена и четырёхлетняя дочь. Семье погибшего лётчика люди со всей России переводят деньги, чтобы поддержать.

Воронеж простился с Романом Филиповым 8 февраля. Проводить пилота в последний путь пришли тысячи горожан. Мемориальную доску погибшему в Сирии лётчику Роману Филипову установили на здании школы №85 (улица Маршала Жукова, 2), в которой он учился с 1991 по 2001 годы, 10 февраля. Школа уже носит имя Героя России.