Дмитрий Свищев: допинг Крушельницкому подбросили

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Олимпиада-2018 58 минут назад
Дмитрий Свищев: допинг Крушельницкому подбросилиЧитайте нас в Telegram
Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев назвал инцидент с Александром Крушельницким преступлением. При этом Свищев уверен, что Крушельницкому подбросили допинг.
Дмитрий Свищев перед вылетом в Южную Корею, где он примет участие в заседание Спортивного арбитражного суда, еще раз выразил уверенность в невиновности спортсмена. "Мог сделать кто-то из граждан России? Это точно сделала не лошадь и не собака, у них нет в кармане таблетки. Это сделал живой человек, — цитирует Свищева "Спорт-Экспресс". — А у преступника нет национальности. И мне все равно, какой у него паспорт. Знаю одно, что это совершенно точно сделано не Александром и не его супругой".
Президент Федерации керлинга считает, что ситуация должна быть тщательно расследована. Будут проверены все, кто имел отношение к керлингистам из России. " Причастен ли к этому кто-то из членов нашей команды? Мы проверим абсолютно всех. И будем этим заниматься до тех пор, пока не найдем виновного. У нас была первая медаль, но у нас ее отняли. Всех, кто имел отношение к этому делу, будем проверять".
Главный тренер керлингистов из России Сергей Беланов в эфире "Россия 1" заявил, что обстановка в олимпийской деревне напоминает проходной двор. Каждый день в расположении спортсменов появляются неизвестные люди, и подсыпать допинг Крушельницкому мог кто угодно.
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