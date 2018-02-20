Дмитрий Свищев: допинг Крушельницкому подбросили

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев назвал инцидент с Александром Крушельницким преступлением. При этом Свищев уверен, что Крушельницкому подбросили допинг.

Дмитрий Свищев перед вылетом в Южную Корею, где он примет участие в заседание Спортивного арбитражного суда, еще раз выразил уверенность в невиновности спортсмена. "Мог сделать кто-то из граждан России? Это точно сделала не лошадь и не собака, у них нет в кармане таблетки. Это сделал живой человек, — цитирует Свищева "Спорт-Экспресс". — А у преступника нет национальности. И мне все равно, какой у него паспорт. Знаю одно, что это совершенно точно сделано не Александром и не его супругой".

Президент Федерации керлинга считает, что ситуация должна быть тщательно расследована. Будут проверены все, кто имел отношение к керлингистам из России. " Причастен ли к этому кто-то из членов нашей команды? Мы проверим абсолютно всех. И будем этим заниматься до тех пор, пока не найдем виновного. У нас была первая медаль, но у нас ее отняли. Всех, кто имел отношение к этому делу, будем проверять".

Главный тренер керлингистов из России Сергей Беланов в эфире "Россия 1" заявил, что обстановка в олимпийской деревне напоминает проходной двор. Каждый день в расположении спортсменов появляются неизвестные люди, и подсыпать допинг Крушельницкому мог кто угодно.