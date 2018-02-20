По жилым кварталам Дамаска выпустили ракеты

Боевики обстреляли Дамаск. Под огонь попали сразу несколько районов сирийской столицы. Ракеты упали в районе площади Аббасиин. Здесь погиб один человек, ранения получили еще девять. Три ракеты упали у площадей Ат-Тахрир (Свободы) и Омейядов. Из минометов был обстрелян район Джараман.

Всего при обстреле Дамаска и его окрестной погибли шесть человек, сообщает "Интерфакс". Среди погибших трое детей, добавляет ТАСС. Они были убиты, когда один из снарядов разорвался вблизи школы Дар-эс-Салям. Еще почти три десятка мирных граждан получили ранения. Обстрел велся из зоны деэскалации в Восточной Гуте. По боевикам были нанесены ответные удары.

Мировое сообщество должно вынести для себя уроки из военного конфликта в Алеппо, заявил спецпредставитель генсека ООН Стаффан де Мистура. Он призвал не допустить повторения такой ситуации в пригороде Дамаска — Восточной Гуте. Обострение обстановки в Восточной Гуте отмечают российские военные. Они отмечают, что боевики продолжают обстрелы жилых кварталов в пригороде сирийской столицы.

Официальный Дамаск заявляет, что западные страны препятствуют осуждению Советом Безопасности ООН террористических преступлений. Это напрямую является посланием террористам и организациям об их поддержке Западом и одобрением продолжения их преступлений против сирийского народа, заявил МИД Сирии.