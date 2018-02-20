Стивен Сигал стал лицом сомнительного криптовалютного проекта

Звезда боевиков Стивен Сигал стал "официальным международным амбассадором" нового крипотовалютного проекта Bitcoiin2Gen. Создатели стартапа говорят, что актер поможет им наладить контакт с аудиторией. Впрочем, некоторые эксперты уже назвали перспективную компанию мошенниками, сообщает Coindesk.

Представители Bitcoiin2Gen называют Стивена Сигала "буддистом, дзен-учителем и целителем.

"Стивен верит, что ведет людей к созерцанию, чтобы пробудить их. Проект Bitcoiin2Gen преследует те же цели", — пишут авторы проекта.

Журналисты отмечают, однако, что проект Bitcoiin2Gen, мягко говоря, несовершенен. Эксперты пишут, что идея стартапа схожа с концепцией печально знаменитой криптовалютной пирамиды BitConnect, вкладчики которой остались ни с чем.

Кроме того, название проекта слишком сильно похоже на Bitcoin, что наверняка введет в заблуждение неопытных пользователей.

Ранее сообщалось, что Стивена Сигала обвинили в изнасиловании.