Российский фантаст Андрей Круз скончался после борьбы с раком

Популярный российский писатель-фантаст Андрей Круз (Андрей Юрьевич Хамидулин) скончался на 54 году жизни. Он боролся с онкологическим заболеванием. О смерти писателя на его странице в Facebook рассказала его жена Лурдес Мария Крус.

"Верю, что отец моих детей попал в лучший из своих завораживающих миров", — написала она, попросив молитв за умершего и поблагодарив за поддержку, которая была оказана их семье.

Андрей Круз – автор остросюжетных фантастических боевиков, наполненных реалистическими деталями, описаниями оружия и сражений. Многие из них он написал в соавторстве с супругой. В последнее время проживал в Испании, где имел свой бизнес.