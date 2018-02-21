"Челси" и "Барселона" разошлись ничьей в матче Лиги чемпионов

В Европе состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Лондонский "Челси" на своем поле принимал испанскую "Барселону" в одном из самых ожидаемых поединков этой стадии. Команды разошлись миром, завершив игру со счетом 1:1.

В первом тайме территориальным преимуществом владели подопечные Эрнесто Валверде, однако это практически никак не сказывалось на ударах по воротам голкипера "Челси" Тибо Куртуа. "Синие" же, наоборот, были острее у ворот каталонцев – только один полузащитник "пенсионеров" Виллиан обстрелял обе штанги ворот "Барселоны".

А вот с третьей попытки бразилец все-таки оказался точен – уже во втором тайме ударом из-за пределов штрафной площади он попал в угол ворот Марка-Андре тер Штегена. Но гости не стушевались и уже через 13 минут смогли сравнять счет после череды ошибок защитников хозяев – отличился Лионель Месси. Отметим, что этот гол стал для аргентинца первым в ворота "Челси". Ранее Месси провел против английского клуба восемь встреч, но никак не мог стать автором гола.

Ответный поединок между соперниками состоится 14 марта.

В еще одном поединке дня мюнхенская "Бавария" со счетом 5:0 разгромила турецкий "Бешикташ". Дубли оформили Томас Мюллер с Робертом Левандовски, а еще один мяч на счету Кингсли Комана. Эта победа позволила подопечным Юппа Хайнкеса повторить клубный рекорд – 14 побед подряд.