Лукашевич: закон о Донбассе закрепляет господдержку преступлений ВСУ

Закон о реинтеграции Донбасса, который подписал украинский президент Петр Порошенко, противоречит минским соглашениям и подтверждает нацеленность на силовое решение конфликта. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Его слова опубликованы на странице постпредства в Twitter.

#Lukashevich: Having signed Donbass' "reintegration" law, president Poroshenko confirmed Kiev's orientation on resolution of internal Ukrainian conflict by force