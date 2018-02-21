Лукашевич: закон о Донбассе закрепляет господдержку преступлений ВСУ

Закон о реинтеграции Донбасса, который подписал украинский президент Петр Порошенко, противоречит минским соглашениям и подтверждает нацеленность на силовое решение конфликта. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Его слова опубликованы на странице постпредства в Twitter.

#Lukashevich: Having signed Donbass' "reintegration" law, president Poroshenko confirmed Kiev's orientation on resolution of internal Ukrainian conflict by force — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) 20 февраля 2018 г.

Закон о Донбассе закрепляет господдержку преступлений Вооруженных сил Украины, добавил Лукашевич. "Закон о "реинтеграции" Донбасса прямо противоречит духу и букве минского "Комплекса мер", одобренного резолюцией СБ ООН 2202, закрепляет государственную поддержку преступлений ВСУ и радикалов-националистов Украины", — говорится в сообщении.

Подписание документа стало продолжением политики Киева "по эскалации напряженности на юго-востоке Украины", отметил постпред.

Закон о реинтеграции Донбасса Порошенко подписал во вторник, 20 февраля. Россию закон квалифицирует как "агрессора". Неподконтрольные Киеву территории в документе названы "оккупированными". Ранее МИД РФ назвал заявления об оккупации бездоказательными. Российская сторона неоднократно заявляла о непричастности к событиям в Донбассе.