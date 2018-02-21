Журналисты через Сеть купили у торговца в Идлибе американское оружие

В Сирии боевики продают через Интернет оружие, которое США поставляет бойцам так называемой умеренной оппозиции.

Журналисты телеканала CNN под видом покупателей связались через мессенджер Telegram с продавцом оружия из города Идлиб. Тот предложил широкий выбор: винтовки, гранатометы, пулеметы, оптические прицелы и бронежилеты.

В числе прочего он порекомендовал "покупателям" и винтовки М-16, которые были изготовлены в Южной Каролине. Партию этих автоматов американцы предоставили оппозиции. И почти все стволы оказались у террористов, передает телеканал "Россия 24".