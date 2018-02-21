Наши биатлонистки судятся с Родченковым: схема МОК может рухнуть как карточный домик

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Олимпиада-2018 15 минут назад
Наши биатлонистки судятся с Родченковым: схема МОК может рухнуть как карточный домикЧитайте нас в Telegram
По 10 миллионов долларов каждой: российские биатлонистки Зайцева, Вилухина и Романова подадут в суд на главного информатора WADA Григория Родченкова. Спортсменки обвиняют его в клевете. Из-за нее комиссия МОК лишила чемпионок серебряных медалей Сочи, хотя никто из биатлонисток никогда не имел положительных допинг-проб. Получится или нет доказать свою невиновность?
Это, пожалуй, первый прецедент, когда российские спортсмены, пострадавшие от скандала, связанного, с якобы употреблением допинга, призовут к ответственности главную персону – Григория Родченкова, информатора WADA. То, что иску быть, официально объявила одна из биатлонисток — двукратная Олимпийская чемпионка по биатлону, заслуженный мастер спорта России Ольга Зайцева. "Да, это правда. Мы действительно подаем в суд на Родченкова, — подтвердила она. — Адвокаты занимаются, мы собираем документы. Процесс идет, пока больше ничего конкретного сказать не могу".
Именно голословные заявления Григория Родченкова о якобы целой государственной системе допинга в России послужили основой и для скандального расследования WADA во главе с Ричардом Маклареном, и для комиссии Дениса Освальда, где более сорока наших спортсменов лишили сочинских медалей, а некоторых и вовсе – пожизненно дисквалифицировали. Попытка компенсировать репутационные потери, говорят эксперты, может обернуться витком очередного серьезного скандала.
"В этом случае вся эта схема, вся конструкция МОКа разрушится как карточный домик, когда будут обличены все эти деятели: Родченков, Макларен и Освальд", — считает Дмитрий Васильев, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга.
Причиной такого лавинообразного процесса может послужить решение апелляционного спортивного суда в Швейцарии. Ранее эта инстанция уже полностью оправдала 28 наших спортсменов, признав доводы WADA несостоятельными. Теперь на такое же положительное решение надеются и биатлонистки Ольга Вилухина, Яна Романова и Ольга Зайцева – серебряные медалистки Олимпиады в Сочи и многократные чемпионы мира и Европы. Их дела сейчас рассматривают в последнюю очередь, так как они уже завершили свою карьеру.
Подать в суд на Григория Родченкова многие назвали верным решением. Ведь впервые тот, кто стал причиной самого крупного спортивного скандала за все последнее время, будет обязан дать официальные показания, то есть будет впервые допрошен представителями самой заинтересованной — российской – стороны.
"Допрос будет в офисе юридической компании записан на видео. Будет интересно, что он скажет, — комментирует предстоящий допрос Родченкова Григорий Красовский, эксперт по американскому праву. — Почему он решил, что Зайцева, Вилухина и Романова имеют причастность к скандалу во время Сочинских игр?"
Юристы говорят, что в случае, если Родченков будет стоять на своем, а при этом апелляционная инстанция в Швейцарии оправдает биатлонисток, суду в Нью-Йорке не останется ничего другого, как пойти навстречу истцам. А значит — признать данные ранее Родченковым показания клеветой, а скандал с допингом — полнейшим фейком.
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