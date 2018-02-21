Президент ФИФА: Россия готова к чемпионату мира-2018 на 99 процентов

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что Россия, которая является хозяйкой предстоящего чемпионата мира по футболу, на 99 процентов готова к проведению мирового первенства. По словам главы организации, до окончания работ осталось устранить некоторые организационные моменты.

"Россия на 99 процентов готова принять у себя чемпионат мира, они устраняют последние штрихи – сказал Инфантино, слова которого приводит РИА Новости со ссылкой на France Press. – Все, кто отправится в Россию летом, фантастически проведут свое время".

Напомним, что чемпионат мира по футболу состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11-ти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Ростове-на-Дону.