Пожар в здании ГСУ СК по Подмосковью в центре столицы потушен

Возгорание, возникшее в здании Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области, ликвидировано. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар начался в одном из подсобных помещений на первом этаже шестиэтажного здания на улице Рождественка. Там загорелась мебель, говорится в сообщении. Площадь возгорания составила 7 квадратных метров.

На место происшествия прибыли пожарные и спасатели. Сейчас пожар потушили, помещения проветривают после сильного задымления. Пострадавших нет.