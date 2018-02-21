Теннисист Донской с победы начал турнир в Делрэй-Бич

Российский теннисист Евгений Донской успешно стартовал на турнире в американском Делрэй-Бич, пробившись во второй раунд. В стартовом поединке россиянин проводил встречу с представителем Барбадоса Дэрианом Кингом и одержал победу со счетом 6:4, 6:2. Соперники провели на корте 1 час 19 минут.

В следующем круге Донской встретится с американским теннисистом Дональдом Янгом.

Призовой фонд турнира составляет свыше 550 тысяч долларов.