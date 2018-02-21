Сотрудник ЮНИСЕФ признался в неподобающем поведении

Заместитель гендиректора ЮНИСЕФ Джастин Форсайт признался в неподобающем поведении. Об этом сообщает BBC. Речь идет о периоде, когда он возглавлял международную организацию Save the Children, которая защищает права детей.

Трое сотрудниц организации пожаловались на поведение Форсайта. В частности, он отправлял женщинам неподобающие сообщения и отпускал комментарии по поводу их одежды. Форсайт признал, что совершал ошибки, будучи директором Save the Children. Однако он заявил, что принес коллегам извинения, и они их приняли. "Я думал, что вопрос был закрыт много лет назад", — сказал Форсайт.

В ЮНИСЕФ сообщили, что приветствуют признание Форсайтом прошлых ошибок. В обсуждении вопроса участвуют представители двух упомянутых организаций и экс-глава Save the Children. По итогам будут приняты "соответствующие меры".