Станислав Черчесов: не важно, кто нам попался на чемпионате мира-2018 – задачу надо решать

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился своим мнением относительно выступления его команды на предстоящем чемпионате мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля. По словам наставника, поставленную перед ним задачу необходимо решать несмотря на то, кто в соперниках.

"Кто бы нам не попался в группу – задачу все равно необходимо решать, — сказал Черчесов, слова которого приводит "Спорт-экспресс". – Наши соперники готовятся к турниру, но и мы их изучаем. Например, сборная Саудовской Аравии каждый месяц проводит недельный цикл совместных тренировок. Представляете, по одной неделе в месяц! Кроме того, несколько ее футболистов перешли в клубы испанской лиги, следовательно, они что-то делают ради хорошего выступления в России".

"У Египта шесть игроков являются игроками клубов английской премьер-лиги: Салах в "Ливерпуле", Эль-Ненни в "Арсенале"... Про сборную Уругвая вообще можно не упоминать – Суарес, Кавани и компания. Тем не менее, даже если бы в группу к нам попали Германия, Франция или Бразилия – задачу необходимо было бы выполнять. Я постоянно говорю футболистам – надо понимать, кто мы такие и что из себя представляем. Мы должны играть на своих сильных сторонах".

Напомним, что сборная России проведет три матча группового раунда с командами Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).