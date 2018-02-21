Обнаружено тело второго пропавшего в Хабаровском крае охотника

Обнаружено тело второго пропавшего в Хабаровском крае охотникаЧитайте нас в Telegram
Группа волонтеров нашла тело второго пропавшего на севере Хабаровского края охотника. Об этом со ссылкой на региональное ГУ МЧС России пишет ТАСС.
Как сообщалось ранее, двое мужчин из села Арка Охотского района пропали в начале февраля. Они отправились на охоту на снегоходе. Искать односельчан вызвалась группа добровольцев. Спустя несколько дней после начала поисков волонтеры обнаружили снегоход – он провалился под лед в 25 километрах от села, в месте слияния реки Охота и ручья Гырбы. Позже в полукилометре от снегохода в воде было найдено тело одного из мужчин.
Тело второго охотника поисковая группа нашла в реке, в 300 метрах вниз по течению от места происшествия. Так как световой день к этому моменту уже закончился, работы по подъему тела решили перенести на утро среды, говорится в сообщении.
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