Тайная встреча Пенса с представителями КНДР не состоялась

Во время посещения Южной Кореи американский вице-президент Майкл Пенс планировал тайно встретиться с северокорейской делегацией. Однако в последний момент представители КНДР отменили переговоры. Информацию о сорвавшейся встрече обнародовала газета Washington Post.

Pence was set to meet with North Korean officials during the Olympics before last minute cancellation https://t.co/k50LX7gy3o — Washington Post (@washingtonpost) 20 февраля 2018 г.

Встреча, которая должна была состояться 10 февраля, готовилась около двух недель. О том, что северокорейская сторона намерена переговорить с Пенсом, сообщило ЦРУ. Такие данные изданию сообщил неназванный чиновник из Белого дома. Другой источник заявил, что инициатором выступила Южная Корея, которая взяла на себя роль посредника.

Пенс должен был встретиться с сестрой лидера КНДР Ким Ё Чжон и формальным главой государства, председателем президиума Верховного собрания Ким Ён Намом. Однако встреча, которую планировали организовать в официальной резиденции президента Южной Кореи, сорвалась за два часа до начала. Ее отменила делегация Северной Кореи. Причиной послужили заявления вице-президента США о "самых жестких" санкциях в отношении КНДР.