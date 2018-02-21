Ежемесячно из Украины мигрируют 100 тысяч жителей

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что каждый месяц страну покидает порядка ста тысяч граждан. В прошлом году из Украины мигрировало около миллиона жителей, рассказал он и отметил, что вопрос не в том, что где-то более высокая зарплата. "Это понимание будущего и качества жизни", — приводит слова политика РИА Новости.

С 11 июня 2017 года действует безвизовый режим Украины с ЕС. Это способствует миграции: многие дети сейчас учат польский язык, мечтая жить в Польше. Климкин рассказал, как посетил школу в Ивано-Франковске: там было 24 польских класса, но в них не училось ни одного поляка.

За 2017 год население Украины сократилось на 200 000 – до 42,38 миллиона человек. Такие данные приводит национальная государственная служба статистики. На 100 умерших на Украине в прошлом году приходилось лишь 63 новорожденных.