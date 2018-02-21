ООН: за два дня в Восточной Гуте были убиты более 100 человек, из них 13 детей

В Восточной Гуте (пригород сирийского Дамаска) за последние два дня были убиты под обстрелами более ста человек. Об этом рассказал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. По меньшей мере 13 из числа погибших – дети, передает РИА Новости.

Всего в осажденном анклаве в настоящее время находятся порядка 400 тысяч человек.

Дюжаррик рассказал, что авиаударам подверглись пять госпиталей и медицинских пунктов, расположенных в Восточной Гуте. В ООН подчеркивают, что это – зона деэскалации. Дюжаррик отметил, что в связи с этим генсек ООН напоминает сторонам об их обязательствах.