ООН: за два дня в Восточной Гуте были убиты более 100 человек, из них 13 детей

Тема:
Конфликт в Сирии 1 час назад
21 февраля 201805:37
ООН: за два дня в Восточной Гуте были убиты более 100 человек, из них 13 детейЧитайте нас в Telegram
В Восточной Гуте (пригород сирийского Дамаска) за последние два дня были убиты под обстрелами более ста человек. Об этом рассказал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. По меньшей мере 13 из числа погибших – дети, передает РИА Новости.
Всего в осажденном анклаве в настоящее время находятся порядка 400 тысяч человек.
Дюжаррик рассказал, что авиаударам подверглись пять госпиталей и медицинских пунктов, расположенных в Восточной Гуте. В ООН подчеркивают, что это – зона деэскалации. Дюжаррик отметил, что в связи с этим генсек ООН напоминает сторонам об их обязательствах.
-
Журналисты через Сеть купили у торговца в Идлибе американское оружие4 часа назад
-
США: ответственность за насилие в Восточной Гуте несут Москва и Дамаск7 часов назад
-
В Дамаске под обстрел боевиков попал Центр примирения7 часов назад
-
Анкара вынудила сирийских ополченцев отступить от Африна8 часов назад
-
По жилым кварталам Дамаска выпустили ракеты11 часов назад
-
МИД РФ: в Сирии погибли несколько десятков россиян, но это не военные14 часов назад
-
Россияне завоевали серебро в лыжной эстафете
- Хоккеисты России в четвертьфинале сыграют с Норвегией
- Фристайл. Илья Буров завоевал бронзу в акробатике
- Олимпийский комитет России сделал заявление по допингу
- Полное расписание трансляций Олимпиады
-
Странная история керлингиста Крушельницкого
- Кто жестче с Россией: Трамп соревнуется с Обамой
- Порошенко подписал закон о России-агрессоре
- Собчак перечислила своих спонсоров
- В России вспоминают выдающегося дипломата Виталия Чуркина
-
Известного шансонье зарезал друг в день Святого Валентина
- Найдено тело девочки, пропавшей во время свадьбы полгода назад
- Минтруд предлагает с 1 апреля проиндексировать пенсии
- Юноша заказал убийство родителей и маленькой сестры ради наследства
- Фигуристка едва не потеряла платье во время выступления
-
Новый Audi A8: объявлены российские цены
- Известна российская цена нового Mercedes-Benz G-Class
- Чемпион Формулы-1 дал пинка корреспонденту АвтоВестей
- Названы варианты Volkswagen Teramont для России
- Владельцы сверхдорогих машин получили миллионные льготы за госсчет
-
Тиллерсон заявил о расширении санкций против России
- Мусорные облигации EM надежнее американских. Почему?
- Отказ от наличных: Швеция зашла слишком далеко?
- Разрушительное влияние США в Сирии - глобальный риск
- Медведев: нас не смогут взять в кольцо
-
Депутат-мошенник обманул футболиста Смолова на 200 миллионов
- Аренда неликвида: приезжие готовы селиться в убитых квартирах
- Мэр отправил чиновников на заснеженные улицы
- Как организовать освещение в квартире
- "Официально обманутых" дольщиков станет больше
-
Каким бывает допинг: пиво, вентолин и электрический ток
- Правда или миф: может ли спаржа увеличить риск рака
- Голод стал сильнее после похудения? Возможно, это навсегда
- Ай, как больно: почему порезы от бумаги такие неприятные
- Крафтовое пиво полезнее, чем красное вино
-
Подозреваемый в педофилии мужчина прошел полиграф
- Следователи выясняют причину смерти девочки в детском саду
- Попавший в тюрьму в Таиланде российский пенсионер вернулся домой
- Суд приговорил к 12 годам колонии москвичку, утопившую дочь в ванной
- Массовая погоня за "бешеной" десяткой попала на видео
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Apple не уследила за исходным кодом iOS. Чем это грозит?
- VPN-сервис с полумиллиардом пользователей оказался не анонимным
- "Яндекс" окончательно поглотил бизнес Uber в России
-
Приговор гонщику с Бауманской: два года за смертельное ДТП
- Москва вошла в топ-10 европейских городов будущего
- На ВДНХ возрождается легендарная кинопанорама
- Третьяковку на Крымском валу ждет трансформация
- Шум на улице и в офисе: что говорят врачи и шумомер
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
PS4 игры до 360 руб.: что купить на распродаже
- Сколько зарабатывают гуру косплея?
- Twitch объявляет войну свободе слова?
- В Сеть слили часть кода мобильной операционки Apple
- Дебютный трейлер «Венома» с Томом Харди
-
Создан первый в мире гибрид овцы и человека
- Троянский конь в опухоли: синтетические клетки будут убивать рак изнутри
- На пути к световому мечу: фотоны объединили, замедлили и обнаружили у них массу
-
"Лед" уже в кино: отзывы критиков
- Сайт "Тухлые помидоры" вычислил пять худших сериалов
- Лучшие полицейские фильмы
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Актриса Елена Захарова рассказала о смерти дочери и предательстве мужа
- Исповедь певицы Кати Семеновой: "Муж хотел моей смерти!"
- Карине Мишулиной угрожают расправой фанаты Тимура Еремеева
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
-
Кинокритики начали голосование за будущих лауреатов "Оскара"
- В Мексике обнаружены останки человека, жившего 10 тысяч лет назад
- В Российской академии наук появился Совет старейшин
- Россия вошла в десятку лучших туристических направлений мира
Ранее по теме
СейчасПоказать все новости
Олимпиада-2018
Картина дня
Самое читаемое
Авто.Вести.Ru
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Трансляции
Обвал доллара прекратился. Надолго ли?
14 часов назад
Нужна помощь: Василису Бабчук спасет срочная операция на сердце
19.02.2018 10:00
Дадли: "Роснефть" остается хорошим партнером для BP
5 часов назад
Фильм "Лёд" показали в Пхенчхане
21 час назад
Регбист из Англии скончался во время тренировки
7 часов назад
Кизляр скорбит по погибшим у храма
9 часов назад
Керлингистки из России проиграли хозяйкам Олимпиады
2 часа назад
Компрометация тела: как утекают данные биометрии
6 часов назад
Трамп попытался отменить талоны на еду
7 часов назад
Пожар в Иванове: есть жертвы
8 часов назад
Анкара вынудила сирийских ополченцев отступить от Африна
8 часов назад
Журналист "Новой газеты" получил в ФРГ статус беженца
8 часов назад
60 минут. Кто и зачем призывает отменить Олимпийские игры
9 часов назад
231
В России запустился новый платежный сервис Google Pay
10 часов назад
Малышке Вике нужна помощь на пересадку почки
10 часов назад
Смарт-колонку сделали ведущим настольной игры
15 часов назад
Названы самые популярные автомобильные марки в России
16 часов назад
Владимир Юровский и Госоркестр России исполнят Чайковского и Шнитке
16.02.2018 22:55
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере