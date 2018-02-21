Дипломаты потребовали от США улучшить условия содержания летчика Ярошенко

Российские дипломаты потребовали от США "обеспечить соблюдение гуманных условий содержания Константина Ярошенко". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство России в Вашингтоне. По словам представителей посольства, у летчика серьезно пошатнулось здоровье.

Ярошенко отбывает 20-летний срок в тюрьме Форт-Дикс в американском штате Нью-Джерси. В 2010 году в Либерии летчика похитили американские агенты. В Штатах его приговорили к тюремному сроку якобы за перевозку крупной партии кокаина. Ярошенко отказывается признавать вину и считает случившееся провокацией.

В дипмиссии рассказали, что администрация американской тюрьмы ограничила летчику возможность покупки продуктов и медикаментов. Кроме того, ему запрещают выходить на прогулку. Дипломаты по-прежнему настаивают на возвращении Ярошенко на родину "по гуманитарным основаниям".