В Испании ограбили дом новичка "Барселоны" Коутиньо

В Испании неизвестные ограбили дом бразильского новичка "Барселоны" Фелипе Коутиньо. Известно, что злоумышленники проникли в дом, когда сам футболист со своей семьей отправился на ужин в один из местных ресторанов. Известно, что по возвращении домой футболист обнаружил следы взлома и пропажи вещей и сразу же обратился в полицию. При этом не уточняется, что именно было украдено грабителями.

Напомним, что в этот же день его клуб в Лондоне проводил встречу Лиги чемпионов против "Челси". Сам игрок не полетел в столицу Англии из-за того, что уже был заигран в турнире за другой английский клуб – "Ливерпуль", за который бразилец выступал ранее. "Барселона" сыграла с "синими" вничью – 1:1.