Горнолыжница Годжа стала чемпионкой Олимпийских игр в скоростном спуске

На продолжающихся в южнокорейском Пхенчхане прошли соревнования среди горнолыжниц в дисциплине скоростной спуск. Олимпийской чемпионкой стала итальянская спортсменка София Годжа, которая преодолела дистанцию за 1 минуту 39,22 секунды.

Следом за ней на пьедестале расположилась норвежка Рагнхильд Мовинкель, завоевавшая серебряную медаль. Ее время составило 1 минуту 39,31 секунды. Бронза – у американской горнолыжницы Линдси Вонн (1,39.69).

Отметим, что российскими спортсменками данная дисциплина не была представлена.