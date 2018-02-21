МОК: 90 процентов доходов от Олимпиады направят на развитие спорта

90 процентов полученных от проведения зимних Олимпийских игр доходов направят на развитие спорта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора по коммуникациям МОК Марка Адамса.

Общий бюджет оргкомитета составляет почти два с половиной миллиарда долларов. Из них один миллиард выделил Международный олимпийский комитет, отметил Адамс. Он сообщил, что окончательная сумма доходов еще не подсчитана. Однако 90 процентов денег будут вложены в развитие спорта.