МОК: 90 процентов доходов от Олимпиады направят на развитие спорта

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Олимпиада-2018 11 минут назад
21 февраля 201806:47
МОК: 90 процентов доходов от Олимпиады направят на развитие спортаЧитайте нас в Telegram
90 процентов полученных от проведения зимних Олимпийских игр доходов направят на развитие спорта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора по коммуникациям МОК Марка Адамса.
Общий бюджет оргкомитета составляет почти два с половиной миллиарда долларов. Из них один миллиард выделил Международный олимпийский комитет, отметил Адамс. Он сообщил, что окончательная сумма доходов еще не подсчитана. Однако 90 процентов денег будут вложены в развитие спорта.
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