Житель Приморья погиб от взрыва газового баллона

В поселке Прохладное (Надеждинский район Приморского края) от взрыва газового баллона погиб 33-летний мужчина. Его сосед, 80-летний местный житель, обжигал сухую траву у себя во дворе. Огонь охватил сарай, внутри которого находился баллон с газом. В результате газ взорвался, передает РИА Новости.

Жертвой взрыва стал мужчина, который тушил горящую траву возле соседского дома.