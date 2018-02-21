Фристайлист из России Ридзик – второй по итогам квалификации в ски-кроссе

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Олимпиада-2018 11 минут назад
21 февраля 201807:28
Фристайлист из России Ридзик – второй по итогам квалификации в ски-кроссеЧитайте нас в Telegram
В южнокорейском Пхенчхане продолжаются Олимпийские игры. В 12-й день соревнований стартовал турнир во фристайле. В дисциплине ски-кросс российский спортсмен Сергей Ридзик занял вторую строку по итогам квалификационного раунда. Его время составило 1 минуту 09.21 секунды.
Первым стал швейцарец Алекс Фива, преодолевший дистанцию за 1 минуту 08.74 секунды.
В отборе принимало участие еще три представителя команды атлетов из России. Игорь Омелин пришел к финишу 17-м (+1.50), Егор Коротков – 23-м (+1.65), а Семен Деньщиков – 27-м (+2.12). Финальные соревнования состоятся по системе навылет, начиная со стадии 1/8 финала.
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