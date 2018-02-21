Овечкин и Орлов не спасли "Вашингтон" от поражения "Тампе"Читайте нас в Telegram
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялись очередные матчи. "Вашингтон Кэпитэлз" на своем льду проиграл "Тампе-Бэй Лайтнинг" со счетом 2:4. За "кэпз" результативными очками отметились российские легионеры Александр Овечкин и Дмитрий Орлов, в активе которых передача и гол соответственно. В свою очередь за "молний" забитым голом отметился еще один россиянин – Никита Кучеров.
Не принесли успеха результативные действия Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева их клубу "Сент-Луис Блюз". Россияне стали авторами забитых голов в ворота "Сан-Хосе Шаркс", однако их усилия не помогли одержать победу. Итоговый счет 2:3 в пользу "акул".
В еще одном поединке "Коламбус Блю Джекетс" на выезде смог одолеть "Нью-Джерси Дэвилз" (2:1). "Жакеты" открыли счет в матче, правда, вскоре пропустив ответный гол. Однако решающую шайбу провели все-таки гости. При этом активное участие в ней принял представитель России Артемий Панарин, который отдал последнюю передачу на Скотта Харрингтона – автора победного гола.
В остальных поединках "Детройт Ред Уингз" на своем льду проиграл "Нэшвилл Предаторз" (2:3), "Филадельфия Флайерз" в овертайме переиграла "Монреаль Канадиенс" (3:2), "Торонто Мэйпл Лифз" с минимальным счетом 1:0 одолел "Флориду Пантерз", "Виннипег Джетс" уступил "Лос-Анджелес Кингз" (3:4), а "Эдмонтон Ойлерз" проиграл "Бостон Брюинз" (2:3).
-
Россияне завоевали серебро в лыжной эстафете
- Хоккеисты России в четвертьфинале сыграют с Норвегией
- Фристайл. Илья Буров завоевал бронзу в акробатике
- Олимпийский комитет России сделал заявление по допингу
- Полное расписание трансляций Олимпиады
-
Странная история керлингиста Крушельницкого
- Кто жестче с Россией: Трамп соревнуется с Обамой
- Порошенко подписал закон о России-агрессоре
- Собчак перечислила своих спонсоров
- В России вспоминают выдающегося дипломата Виталия Чуркина
-
Известного шансонье зарезал друг в день Святого Валентина
- Найдено тело девочки, пропавшей во время свадьбы полгода назад
- Минтруд предлагает с 1 апреля проиндексировать пенсии
- Юноша заказал убийство родителей и маленькой сестры ради наследства
- Фигуристка едва не потеряла платье во время выступления
-
Новый Audi A8: объявлены российские цены
- Известна российская цена нового Mercedes-Benz G-Class
- Чемпион Формулы-1 дал пинка корреспонденту АвтоВестей
- Названы варианты Volkswagen Teramont для России
- Владельцы сверхдорогих машин получили миллионные льготы за госсчет
-
Тиллерсон заявил о расширении санкций против России
- Мусорные облигации EM надежнее американских. Почему?
- Отказ от наличных: Швеция зашла слишком далеко?
- Разрушительное влияние США в Сирии - глобальный риск
- Медведев: нас не смогут взять в кольцо
-
Депутат-мошенник обманул футболиста Смолова на 200 миллионов
- Аренда неликвида: приезжие готовы селиться в убитых квартирах
- Мэр отправил чиновников на заснеженные улицы
- Как организовать освещение в квартире
- "Официально обманутых" дольщиков станет больше
-
Каким бывает допинг: пиво, вентолин и электрический ток
- Правда или миф: может ли спаржа увеличить риск рака
- Голод стал сильнее после похудения? Возможно, это навсегда
- Ай, как больно: почему порезы от бумаги такие неприятные
- Крафтовое пиво полезнее, чем красное вино
-
Подозреваемый в педофилии мужчина прошел полиграф
- Следователи выясняют причину смерти девочки в детском саду
- Попавший в тюрьму в Таиланде российский пенсионер вернулся домой
- Суд приговорил к 12 годам колонии москвичку, утопившую дочь в ванной
- Массовая погоня за "бешеной" десяткой попала на видео
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Apple не уследила за исходным кодом iOS. Чем это грозит?
- VPN-сервис с полумиллиардом пользователей оказался не анонимным
- "Яндекс" окончательно поглотил бизнес Uber в России
-
Приговор гонщику с Бауманской: два года за смертельное ДТП
- Москва вошла в топ-10 европейских городов будущего
- На ВДНХ возрождается легендарная кинопанорама
- Третьяковку на Крымском валу ждет трансформация
- Шум на улице и в офисе: что говорят врачи и шумомер
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
PS4 игры до 360 руб.: что купить на распродаже
- Сколько зарабатывают гуру косплея?
- Twitch объявляет войну свободе слова?
- В Сеть слили часть кода мобильной операционки Apple
- Дебютный трейлер «Венома» с Томом Харди
-
Создан первый в мире гибрид овцы и человека
- Троянский конь в опухоли: синтетические клетки будут убивать рак изнутри
- На пути к световому мечу: фотоны объединили, замедлили и обнаружили у них массу
-
"Лед" уже в кино: отзывы критиков
- Сайт "Тухлые помидоры" вычислил пять худших сериалов
- Лучшие полицейские фильмы
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Актриса Елена Захарова рассказала о смерти дочери и предательстве мужа
- Исповедь певицы Кати Семеновой: "Муж хотел моей смерти!"
- Карине Мишулиной угрожают расправой фанаты Тимура Еремеева
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
-
Кинокритики начали голосование за будущих лауреатов "Оскара"
- В Мексике обнаружены останки человека, жившего 10 тысяч лет назад
- В Российской академии наук появился Совет старейшин
- Россия вошла в десятку лучших туристических направлений мира
СейчасПоказать все новости
Олимпиада-2018
Картина дня
Самое читаемое
Авто.Вести.Ru
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Трансляции
Обвал доллара прекратился. Надолго ли?
Нужна помощь: Василису Бабчук спасет срочная операция на сердце
Дадли: "Роснефть" остается хорошим партнером для BP
Фильм "Лёд" показали в Пхенчхане
Регбист из Англии скончался во время тренировки
Кизляр скорбит по погибшим у храма
В Испании ограбили дом новичка "Барселоны" Коутиньо
Керлингистки из России проиграли хозяйкам Олимпиады
Компрометация тела: как утекают данные биометрии
Трамп попытался отменить талоны на еду
Пожар в Иванове: есть жертвы
Анкара вынудила сирийских ополченцев отступить от Африна
Журналист "Новой газеты" получил в ФРГ статус беженца
60 минут. Кто и зачем призывает отменить Олимпийские игры
В России запустился новый платежный сервис Google Pay
Малышке Вике нужна помощь на пересадку почки
Смарт-колонку сделали ведущим настольной игры
Названы самые популярные автомобильные марки в России
Владимир Юровский и Госоркестр России исполнят Чайковского и Шнитке
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере