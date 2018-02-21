Овечкин и Орлов не спасли "Вашингтон" от поражения "Тампе"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялись очередные матчи. "Вашингтон Кэпитэлз" на своем льду проиграл "Тампе-Бэй Лайтнинг" со счетом 2:4. За "кэпз" результативными очками отметились российские легионеры Александр Овечкин и Дмитрий Орлов, в активе которых передача и гол соответственно. В свою очередь за "молний" забитым голом отметился еще один россиянин – Никита Кучеров.

Не принесли успеха результативные действия Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева их клубу "Сент-Луис Блюз". Россияне стали авторами забитых голов в ворота "Сан-Хосе Шаркс", однако их усилия не помогли одержать победу. Итоговый счет 2:3 в пользу "акул".

В еще одном поединке "Коламбус Блю Джекетс" на выезде смог одолеть "Нью-Джерси Дэвилз" (2:1). "Жакеты" открыли счет в матче, правда, вскоре пропустив ответный гол. Однако решающую шайбу провели все-таки гости. При этом активное участие в ней принял представитель России Артемий Панарин, который отдал последнюю передачу на Скотта Харрингтона – автора победного гола.

В остальных поединках "Детройт Ред Уингз" на своем льду проиграл "Нэшвилл Предаторз" (2:3), "Филадельфия Флайерз" в овертайме переиграла "Монреаль Канадиенс" (3:2), "Торонто Мэйпл Лифз" с минимальным счетом 1:0 одолел "Флориду Пантерз", "Виннипег Джетс" уступил "Лос-Анджелес Кингз" (3:4), а "Эдмонтон Ойлерз" проиграл "Бостон Брюинз" (2:3).