Реновации ровно год: первые семьи уже начали заселяться в новые дома

Московской программе реновации исполнился ровно год. В феврале 2017 года в столице впервые представили новую концепцию расселения пятиэтажек, а сегодня уже десятки москвичей осмотрели свое будущее жилье и готовятся к переезду из хрущевок. В этом году расселить планируют около полусотни старых домов. Участники программы смогут приобрести и квартиры большей площади.

Инна Сергеевна с волнением пакует свои вещи. В хрущевке по улице Константина Федина она прожила больше полувека, но когда ей предложили переехать в новостройку, сразу же согласилась.

- Надо ехать. Новый дом. 56 лет на первом этаже пожила, дайте на втором пожить.

Новый дом по программе реновации построили в 300 метрах от хрущевок — на 5-й Парковой улице. Первые семьи сюда уже начали заселяться. Инна Сергеевна планирует перевезти вещи в ближайшее время.

- Метраж больше на 20 метров, так что все замечательно.

Алексей Быстрицкий тоже готовится к заселению в новую квартиру. Его пятиэтажка также в программе реновации. Пенсионерам пообещали помочь. Бесплатно выделяют грузовую машину для переезда.

- Проживаем мы здесь с января 1961 года. Эта квартира служила нам верой и правдой. Теперь дождались большого счастья, переезжаем на новое жилье.

Алексей Быстрицкий уже решил, как обустроит свой новый дом.

- Кухонная мебель, здесь будет уголок, обеденный стол. Кухня в два раза больше нашей.

А дом на улице Красных Зорь 59-Б еще только готовится принять первых жильцов по программе реновации. Современный дизайн. Рядом детский сад, школа, пруд.

"Это стандартные квартиры, но у них площадь больше, чем площадь квартир в пятиэтажках. Люди получат увеличенную площадь за счет увеличения площади коридоров, за счет увеличения кухни и балконов", — объясняет Вадим Гореев, представитель казенного предприятия "Управления гражданского строительства".

Программа реновации позволяет семьям улучшать свои условия жизни. Например, переезжать из двухкомнатной квартиры в трехкомнатную. Для этого нужно доплатить. На 5-й Парковой один дополнительный квадратный метр обойдется в среднем в 165 тысяч рублей. Стоимость и механизм действий прописан на сайте Стройкомплекса Москвы.

Типовая трехкомнатная квартира по программе реновации с отделкой "комфорт-класса": ламинат, качественные межкомнатные двери из шпона, в ванной плитка от пола до потолка. И в каждой квартире индивидуальная пожарная сигнализация.

Новые дома возводят рядом со старыми хрущевками, чтобы людям было удобнее переезжать. Применяют самые современные технологии. Все здания имеют самый высокий класс энергоэффективности.

"Применен утеплитель особой плотности. Он не горючий, не гниющий. Плюс вентилируемый фасад, который проветривается. Он очень долго держит тепло, даже если отключить отопление — несколько суток, рассказывает Валерий Вдовиченко, первый заместитель генерального директора "Регионпромстрой".

Малая Филевская, 18, корпус 3. Этот дом на 611 квартир стали строить в мае 2017 года. Сейчас здесь идут отделочные работы, которые завершат к весне. Жилой комплекс возводят на месте 7 снесенных хрущевок.

"Для нас сейчас задача поднять волну переселения. Если нам удастся 5 миллионов квадратных метров проектировать и строить, то мы уже гарантировано всем людям обещаем, что у нас 100 процентов все будут жить в своих районах. И порядка 80-90 процентов даже останутся в своем квартале", — объясняет Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

В следующем году по программе реновации к заселению будут готовы уже 30 новых домов.