Малобродскому запретили звонить жене и дочери

Бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, обвиняемый в хищении бюджетных средств, пожаловался в суде, что ему запрещают общаться с женой и дочерью по телефону из СИЗО.

По словам обвиняемого отказ на просьбу о телефонных звонках он получил от следователя Александра Лаврова.

"Причем заявление было подано в середине декабря. Получается, на то, чтобы написать три строки, которые есть в отказе, понадобилось два месяца", — рассказал Малобродский в Мосгорсуде.

Кроме того ему было отказано во встрече с представителем посольства Израиля, гражданство которого он имеет, передает "Интерфакс".

Бывший генпродюсер "Седьмой студии", экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский вместе с художественным руководителем "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым и экс-гендиректором "Седьмой студии" обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, выделенных "Седьмой студии" из бюджета на проект "Платформа".