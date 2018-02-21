Белорукова и Непряева девятые в командном спринте зимних Игр

На Олимпийских играх в Пхенчхане разыграна очередная награда в лыжных гонках. Женщины-спринтеры в командных гонках состязались на лыжном стадионе зимних Игр. Россиянки Юлия Белорукова и Наталья Непряева в финале оказались на 9-м месте. Победили спортсменки США.

В финале выступали десять ведущих команд мира. При этом спортсменки Норвегии, Швеции, США и Швейцарии прошли в финал напрямую, а наши девушки, а также спортсменки Германии, Финляндии, Франции, Польши и Словении отобрались по дополнительным результатам.

Решающий забег получился напряженным. Лидировали поочередно шведки, норвежки, американки, которые в итоге и выиграли. Джессика Диггинс и Киккан Рандалл – с золотом. Вторые – представительницы Швеции, третьи – спортсменки Норвегии.