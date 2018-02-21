Морозы в Москве будут крепчать

Зима в столице никак не хочет сдавать позиции. В городе ощутимо похолодало, утром было около минус 15 градусов. Предстоящая ночь может оказаться значительно холоднее. Заметно растет и атмосферное давление. Метеозависимым москвичам стоит быть начеку. Надолго ли такая погода задержится в столице?

На улицах Москвы достаточно морозно и непривычно солнечно. Наверное, про такую погоду писал классик: "Мороз и солнце — день чудесный". Несмотря на то, что температура воздуха минус 13 градусов, кажется, что намного холоднее. Поэтому, если хотите насладиться морозцем и не замерзнуть, не пренебрегайте теплой одеждой — шапкой и перчатками.

В 8 утра столбики термометров замерли на отметке минус 15 градусов, примерно столько же было и минувшей ночью. По области было до 18 градусов мороза. Снег, который шел еще вчера, прекратился и его вероятность сегодня, по словам синоптиков невелика, облака рассеялись, но морозы будут крепчать. Несмотря на конец февраля и ожидание весны, общий температурный фон окажется на 5 градусов ниже климатической нормы.

"До конца недели в Москве переменная облачность, местами небольшой снег, температура минус 8-10 градусов. В ближайшие дни температура будет понижаться. Ночные температуры по Московской области будут минус 18-20 градусов, местами до минус 25 градусов", — рассказал Дмитрий Киктев, заместитель директора Гидрометцентра России.

Синоптики пугающе обещают, что столичный регион будет находиться в тыловой части обширного циклонической вихря. Ночные температуры будут достигать в отдельных точках Подмосковья минус 25 градусов.

Праздник 23 февраля по некоторым оценкам станет самым холодным днем за последние полвека. Показатели барометров тоже будут расти. Максимальная отметка — 755 миллиметров, на это стоит обратить внимание и метеозависимым москвичам. Так что, судя по всему, весна в свои права вступит не раньше 1 марта.