Air France отменила половину дальних рейсов

Авиакомпания Air France отложила половину дальних рейсов из Парижа из-за забастовки. Также временно не осуществляются 25% рейсов средней протяженности и 15% ближних перелетов.

Сотрудники авиакомпании требуют увеличения заработной платы. Забастовка продлится в течение всего дня. Как сообщает "Интерфакс", Air France выразила сожаление в связи со сложившейся ситуацией и пообещала предпринять все усилия для того, чтобы свести к минимуму неудобства пассажиров.

В руководстве авиакомпании рекомендуют пассажирам отложить поездку или поменять билеты на более поздний срок без дополнительной платы.