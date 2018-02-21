Рязанское десантное училище стало гвардейским

Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Теперь так называется один из старейших российских военных ВУЗов, которому в этом году исполняется 100 лет. О присвоении учебному заведению "гвардейского" статуса рассказал командующий ВДВ Андрей Сердюков, пишет агентство "Интерфакс-АВН". Также военачальник поздравил военнослужащих теперь уже РГВВДКУ и добавил, что таким образом была отмечена многолетняя работа училища по подготовке кадров для российских воздушно-десантных войск.

Рязанский военный ВУЗ начал формироваться с 1918 года, когда в городе было создано пехотное училище. Потом в нем постепенно стали готовить командиров для подразделений ВДВ. А в 1964 году учебное заведение было окончательно переименовано в Высшее воздушно-десантное командное училище. С тех пор ему не раз присуждали награды. В том числе, орден Суворова и два ордена "Красного знамени".