Владимир Жириновский предложил не травмировать детей двойками

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил убрать двойки в школах и не исключать учащихся, чтобы не травмировать детей.

"И в американских школах, и в наших случаи расстрелов учеников связаны с теми, кого школа исключила за неуспеваемость или за поведение. Может быть, мы уберем право в школе исключать за неуспеваемость? Вообще убрать слово двойка. Нет возможности поставить положительную оценку — и не ставьте, чтобы не травмировать. И исключать не надо", - приводит РИА Новости слова Владимира Жириновского в ходе пленарного заседания в Госдуме.

Стрельба в американской школе в городе Паркленд (Майами, США) произошла 14 февраля. Бывший учащийся, 19-летний Николас Круз, исключенный за нарушение дисциплины, расстрелял 17 человек. Не менее 14 человек получили ранения. Круза задержали. Он готов признать свою вину при условии, что прокуроры не потребуют для него смертной казни.

В российских школах с начала этого года произошло несколько происшествий: драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек), а также нападение школьника на своего одноклассника с кухонным ножом в Калужской области.