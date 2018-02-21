Лыжники Спицов и Большунов стали вторыми в командном спринте

Российские лыжники Денис Спицов и Александр Большунов завоевали серебряные медали в командном спринте свободным стилем на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Первое место с отрывом заняла сборная Норвегии, за которую выступали Мартин Сундбю и Йоханнес Клэбо. Бронзовые награды в упорной борьбе со шведами вырвали французы Морис Манифика и Ришар Жув.

Для Спицова и Большунова эта медаль стала третьей на нынешних Олимпийских играх. Ранее Спицов завоевал бронзу в индивидуальной гонке с раздельным стартом свободным стилем. Большунов стал третьим в индивидуальном спринте классическим ходом. А затем оба наших спортсмена в составе эстафетной четверки заняли второе место, уступив только норвежцам.

Серебряная медаль для нашей команды стала 13-й на Олимпиаде в Пхенчхане. В активе россиян четыре серебряных и девять бронзовых медалей.