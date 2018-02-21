Нижегородский некрополист-мумификатор задержится в психушке еще на полгода

В среду Ленинский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок принудительного лечения в стационаре Анатолия Москвина, обвинявшегося в надругательстве над телами умерших детей, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе суда, поступившее от медучреждения представление о продлении мер медицинского характера суд удовлетворил, приняв решение о его продлении на шесть месяцев.

25 мая 2012 года Ленинский районный суд Нижнего Новгорода направил Москвина на принудительное лечение по шести эпизодам преступных действий, квалифицируемых по статье (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) УК РФ.

Такое же решение было вынесено и по дополнительным 38 преступным эпизодам осенью 2013 года.

На протяжении длительного времени на территории Нижнего Новгорода, Москвы, а также Нижегородской и Московской областей Москвин раскапывал могилы девочек в возрасте от 3 до 12 лет, извлекал тела из могил и изготавливал из них мумии. Он хранил тела в тайниках возле кладбищ, обработав их специальным составом.

Выявить противоправные деяния Москвина полиции удалось в ноябре 2011 года, когда в его квартире и гараже, расположенных в Ленинском районе Нижнего Новгорода, были обнаружены 26 женских мумифицированных тел.

Он объяснил свои действия тем, что всегда хотел иметь дочь, которую ему и заменяли мумии. Москвин считал их своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для них праздники.

Во время расследования Москвин активно сотрудничал со следствием, он дал признательные показания об обстоятельствах совершенных им преступлений.

В ходе проверок показаний на кладбищах Нижнего Новгорода он указал могилы мусульман, надгробные сооружения которых он осквернил.

Установлено, что мусульманские захоронения он осквернял из-за несогласия с решением суда об отказе в удовлетворении его гражданского иска к представителю мусульманской диаспоры.

Во время проверки показаний на месте Москвин указывал могилы на кладбищах "Новое Стригинское", "Ново-Сормовское", "Марьина Роща", "Румянцево" Нижнего Новгорода, "Нижегородское" Кстовского района области, а также Кузьминское кладбище Москвы и Долгопрудненское южное кладбище города Долгопрудный Московской области, где он также извлекал тела умерших девочек.

По данным комплексной психолого-психиатрической экспертизы, Москвин страдает психическим расстройством в форме шизофрении параноидальной формы.

В МВД РФ заявили, что личность Москвина достаточно известна в научных кругах.

Он закончил аспирантуру одного из ведущих вузов по специальности "кельтология", когда-то работал преподавателем. Москвин — автор многочисленных книг и научных трудов по топонимике и ономастике.

Москвин известен как ученый с уникальной и необычной специализацией — некрополист. Изучая кладбища, он обошел более 750 областных погостов. Материалы ученого, посвященные истории Нижегородского края, публиковались на страницах местной газеты.

Некрополистика — историческая дисциплина, основным предметом изучения которой являются кладбища (некрополи), их описание, изучение и сохранение.