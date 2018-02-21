Лига Европы. Клубы из России стартовали в 1/16 евротурнира

Четыре клуба премьер-лиги провели первые встречи в рамках плей-офф Лиги Европы. "Спартак" и "Зенит" потерпели поражения, ЦСКА сыграл вничью, а лидер чемпионата "Локомотив" во Франции обыграл "Ниццу".

"Спартак" на домашней "Открытие Арене" принимал испанский "Атлетик" и уступил со счетом 1:3. Большую часть матча "красно-белые" владели инициативой и, по данным Stakers.com, чаще били по воротам (11 ударов против 5), в то время как баски бережнее относились к своим шансам. 37-летний нападающий Ариц Адурис отметился дублем, еще один гол забил в свои ворота защитник "Спартака" Илья Кутепов. Тренер москвичей Массимо Каррера на пресс-конференции посетовал на индивидуальные ошибки своих игроков, которые привели к пропущенным голам. Луис Адриано отыграл один мяч во втором тайме, однако в ответной встрече "Спартаку" придется забивать минимум дважды, чтобы пройти в следующий раунд.

"Зенит" не смог добыть в Глазго положительный результат – поражение 0:1 от "Селтика". Подгоняемые домашними трибунами, шотландцы очень мощно начали встречу. Гости пришли в себя лишь к 15-й минуте и ответили ударом с близкого расстояния от Антона Заболотного – де Врис парировал. Во втором тайме "Селтик" усилил давление на ворота Лунева и на 79-й минуте заставил голкипера капитулировать. Шарли Мусонда нашел пасом в штрафной Каллума Макгрегора, который вторым касанием отправил мяч в ворота. Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после встречи признался, что его команде не хватило забивного форварда, но пообещал, что в ответной встрече питерцы исправятся и будут агрессивнее действовать впереди.

ЦСКА сыграл вничью 0:0 с "Црвеной Звездой" в Белграде. Москвичи больше владели мячом, но для забитых голов этого оказалось мало. Самый опасный момент в матче на 49-й минуте был у форварда хозяев Александара Пешича. После заброса из глубины серб мощно пробил в одно касание с 10 метров, но Игорь Акинфеев в эффектном прыжке смог перевести мяч на угловой. В целом, команды играли с оглядкой на собственные ворота, и встреча логично завершилась нулевой ничьей. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко по итогам матча отметил, что ему хотелось бы чаще видеть удары по воротам от своей группы атаки.

"Локомотив", проигрывая по ходу встречи 0:2, смог переломить ход матча и одержал волевую победу со счетом 3:2 в гостях у "Ниццы". Команда Юрия Семена по истечении получаса игры уступала 0:2 после дубля Марио Балотелли. Однако еще в первом тайме один гол удалось отквитать: Мануэл Фернандеш реализовал пенальти за снос Алексея Миранчука. Во втором тайме португалец забил еще два гола и, таким образом, оформил хет-трик. Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поблагодарил своих подопечных за проявленный характер, но призывает не расслабляться перед вторым матчем.

Ответные поединки для "Спартака", "Зенита" и "Локомотива" состоятся в четверг 22 февраля. ЦСКА проведет свой матч в среду 21 февраля, чтобы не пересекаться со встречей "Локомотив" — "Ницца".

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