Серебренников заявил, что присутствовал при кремации матери

Находящийся под домашним арестом режиссер Кирилл Серебренников получил возможность присутствовать на похоронах матери.

"Я уже много времени не виделся с родителями, и вот несколько дней назад мама умерла. Вчера я был на кремации и сегодня ночью вернулся", — рассказал Серебренников в Мосгорсуде, передает "Интерфакс".

Мать режиссера скончалась несколько дней назад в Ростове-на-Дону после длительной и тяжелой болезни.

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников обвиняется в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из бюджета основанной им "Седьмой студии" на проект "Платформа". С августа 2017 года он находится под домашним арестом.

Между тем еще один фигурант этого дела — бывший генпродюсер "Седьмой студии", экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский – на сегодняшнем заседании Мосгорсуда пожаловался, что следователь запретил ему телефонные разговоры с женой и дочкой.