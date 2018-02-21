Московский таксист оторвал зеркала машине из-за дорожного конфликта

Рассвирепевший водитель "Яндекс.Такси" набросился на автомобиль Toyota из-за того, что иномарка не пустила его машину в свой ряд. Нападение попало в объектив видеорегистратора, установленного в автомобиле, который ехал за такси.



Инцидент произошел накануне в районе метро "Тульская" в Москве.



На кадрах видно, что таксист пытается перестроится перед черным седаном Toyota, однако ему это не удается. В какой-то момент иномарка проскакивает вперед. Желтый автомобиль такси останавливается и его водитель выходит и направляется к притормозившей Toyota. Таксист отрывает зеркала обидчика, затем возвращается к своему авто, закрывает номер тряпкой и покидает место проишествия.



На данный момент неизвестно обратился ли владелец Toyota в полицию.