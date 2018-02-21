Немецкие олимпийцы лечатся безалколгольным пивом после матчей

Одним из спонсоров немецких олимпийцев в Пхенчане выступила компания Krombacher, которая поставила спортсменам 3,5 тысячи литров безалкогольного пива и еще 11 тысяч алкогольного. Пить продукцию фирмы спортсменам предписали врачи, сообщает The New York Times.

Медики настоятельно рекомендуют олимпийцам пить безалкогольное пиво после тренировок для восстановления сил и здоровья.

Идею о том, что безалкогольное пиво благотворно влияет на организм спортсменов, высказал врач сборной Германии по лыжам Йоханнес Шерр в 2009 году. Он обнаружил, что пивной напиток уменьшает воспаление дыхательных путей и уничтожает инфекцию.

Несмотря на то, что исследование Шерра спонсировала алкогольная компания, к словам тренера прислушалось руководство сборной. Спортсмены против распития пива также не возражали.

Журналисты отметили, что безалкогольным напитком "заправляются" не только немцы. С пивом в руках были замечены канадские спортсмены, которые начали выпивать уже в 9 утра.

Те же олимпийцы, которые уже выступили на Играх, вовсю пили алкогольный Krombacher.

Пока на счету сборной Германии 23 медали, из них 11 золотых.