На стадион "Динамо" вернулись исторические барельефы

Московскому стадиону "Динамо" возвращают исторический облик. На фасадах установили копии барельефов "Готов к труду и обороне". Выдающийся скульптор Меркуров создал 17-метровые композиции без малого век назад. Они едва не оказались утраченными. Реставраторы словно собирали гигантский пазл, очищая фрагменты от наслоений.

За строительными лесами визитная карточка стадиона "Динамо" — барельеф "Готов к труду и обороне". Копия работы великого скульптора Сергея Меркурова заняла свое место на северном фасаде спортивной арены.

Воссозданный шедевр соцреализма закроют до первых плюсовых температур. Пока копию укрывают от непогоды снаружи, внутри стадиона практически полностью собрали оригинал барельефа.

"В начале реставрационных работ барельефы были в плачевном состоянии, они представляли собой просто груды расколотых бетонных кусков — 7 тысяч осколков", — рассказывает реставратор Алексей Тихонов.

Два 17-метровых полотна украшали северный и южный фасады здания. Скульптуры провисели под открытым небом 80 лет. Арматура внутри барельефов деформировалась и повредила их. Для реставрации была создана специальная мастерская прямо внутри стадиона. Десятки ящиков с тоннами бетонного боя. Изображения собирали по мельчайшим кусочкам, предварительно очищая каждый от слоев краски и штукатурки.

Во время предыдущих реставрационных работ некоторые фрагменты просто сверху замазывали бетоном, что убивало замысел автора — пространственно-перспективную аллегорию. Сегодня скульптурам вернули прежние пластичные формы, а сами барельефы, находившиеся по разные стороны здания, впервые встретились лицом друг к другу.

Предыдущие реставраторы с методами и выбором материалов не церемонились. Пять процентов композиции утрачено.

Слепки с оригиналов снимали здесь же. Копии повторяют каждый изгиб и рельеф аутентичных скульптур. Благодаря современным материалам, они выдержат любой мороз и осадки. Но реплики могли и вовсе не появиться на здании. Чтобы принимать мировые первенства, стадион предлагали развернуть на 90 градусов, но тогда не осталось бы ни исторического западного фасада, который, к слову, удалось полностью сохранить, ни барельефов.

"Согласно регламенту ФИФА, поле должно иметь ориентацию "север-юг", а "Динамо" исторически всегда имело конфигурацию "запад-восток", — объясняет Михаил Смирнов, пресс-секретарь проекта реконструкции "ВТБ Арена – центральный стадион "Динамо".

В таком расположении действительное есть минусы. В вечернее время солнце уходит на запад. Команде, игравшей с восточной стороны, оно светило в глаза. Пропускал из-за этого, говорят, даже Лев Яшин, чье имя и получит отреставрированный стадион. Но историческую конфигурацию решили все-таки оставить. Современная крыша должна защищать от солнечных лучей. Открыть новую арену обещают к июню. Тогда же можно будет попасть и в музейный комплекс "Динамо". Его возведут вокруг первозданных барельефов. Южную часть даже не будут двигать с места — лишь накроют на время отделочных работ.