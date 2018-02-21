Продолжение ареста: Серебренников не просил свободы, и суд не дал ее

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Дело Кирилла Серебренникова 4 часа назад
Продолжение ареста: Серебренников не просил свободы, и суд не дал ееЧитайте нас в Telegram
Режиссер "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников останется под домашним арестом. Продление ему домашнего ареста законным признал Мосгорсуд. Режиссер и еще два фигуранта уголовного дела обвиняются в хищении 133 миллионов рублей. Также под домашним арестом Мосгорсуд оставил бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Экс-гендиректор театра "Гоголь-центр" Алексей Малобродский остался в СИЗО.
В Мосгорсуде Серебренников заявил, что уже не просит Мосгорсуд отпустить его из-под домашнего ареста, сообщает ТАСС. Под домашним арестом он сидит с августа 2017 года.
"Меня можете оставить под этим чертовым домашним арестом, но только Малобродского выпустите из СИЗО. Может, вы верите в карму? Так вот, если вы это сделаете, то вам будет хорошо", — обратился к судье режиссер.
Верит ли судья в карму, осталось неизвестным. Но то ли режиссер был неубедителен, но Мосгорсуд оставил решение Басманного суда Москвы без изменений, а жалобы защиты обвиняемых отклонил. Сроки арестов продлены до 19 апреля 2018 года. Более того, в Мосгорсуде Малобродский заявил, что ему запрещают общаться с женой и дочерью из СИЗО по телефону.
В Мосгорсуде Кирилл Серебренников задал несколько важных вопросов. Он поинтересовался, почему министерство культуры России не выступило инициатором расследования и не заявило о хищении бюджетных средств.
"Обычно потерпевший является инициатором расследования. Он приходит в милицию и сообщает о совершенном преступлении. Но министерство культуры наше никуда не приходило, ему сообщили о якобы совершенных преступлениях следователи, — продолжил Серебренников. — Сумму нанесенного ущерба ведомству также просто сообщили следователи".
В основе уголовного дела лежат выделенные на реализацию проекта "Платформа" деньги под постановку спектаклей, выделенных основанной Серебренниковым "Седьмой студии", обвиняемой по делу также проходит директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Она возглавляла департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры.
Еще одна фигурантка — экс-генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова. Она заочно арестована и объявлена в международный розыск. Дело Вороновой выделено в отдельное производство.
Также в отдельное производство выделено дело экс-главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой. Она единственная, кто признал свою вину. Масляева заключила досудебное соглашение со следствием и дала показания на бывших коллег.
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