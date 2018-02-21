Грузовик выехал на "встречку" и устроил серьезное ДТП в ХМАО

В сети размещены кадры дорожно-транспортного происшествия, произошедшего во вторник, 20 февраля, на трассе Нефтеюганск — Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе.

Водитель самосвала выехал на полосу встречного движения, задел несколько легковушек, улетел в кювет и перевернулся.

Автор записи чудом избежал серьезных последствий, почти разминувшись с внезапно возникшей опасностью.

По утверждению очевидцев, мужчина, управлявший грузовиком, уснул за рулем.

В результате аварии никто не погиб.