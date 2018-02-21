Роспатент освоит технологии блокчейн

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) 21 февраля подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого станет развитие института интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.

В частности, стороны намерены развивать платформу IPChain по управлению интеллектуальной собственностью на блокчейне. А одним из результатов сотрудничества должно стать сокращение расходов федерального бюджета и упрощение процедур разрешения споров, связанных с интеллектуальной собственностью, рассказали в Ассоциации IPChain.

По мнению руководителя Роспатента Григория Ивлиева, использование цифровых технологий позволит ускорить процессы регистрации права и помочь изобретателям доказывать патентный приоритет. Кроме того, ведомство намерено создать механизмы, позволяющие защитить идеи, еще не защищенные патентом.

"С помощью новых инструментов можно будет получить достоверную и полную информацию о реальном потенциале научных разработок в России", — подчеркнул глава Роспатента Григорий Ивлиев.

В свою очередь президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский рассказал, что сейчас специалисты работают над созданием в рамках инфраструктуры IPChain сервиса автоматизированной сборки технологий с применением искусственного интеллекта.

"Сервис будет позволять находить и сопоставлять разнообразные патенты, проводить анализ их формулы и описания, на выходе предлагая возможности их конфигурирования между собой или доработки для создания полноценной технологии или решения", — рассказал Андрей Кричевский.

Планируются и совместные мероприятия по развитию сферы интеллектуальной собственности в реалиях современной экономики.

Так, 11-12 апреля Ассоциация IPChain при поддержке Министерства образования и науки РФ, Министерства культуры РФ, Фонда "Сколково", Торгово-промышленной палаты РФ, под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО проведет в Калининграде международный стратегический форум по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018, ключевой темой которого станет "Интеллектуальная собственность — новый герой глобального рынка и цифровой экономики. Стратегия, тренды, индустрии".

Одним из значимых событий для мирового рынка интеллектуальной собственности станет конференция "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии", которую проведет Роспатент при поддержке БРИКС и ВОИС в Москве в Центре международной торговли 16-17 апреля 2018 года.

Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) была создана в сентябре 2017 года. Ее учредителями стали Фонд "Сколково", Всероссийская организация интеллектуальной собственности, НИУ "Высшая школа экономики", Российский союз правообладателей, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество, Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства и банк "Новый век".

Главной задачей ассоциации является реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование национальной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности. Этот проект IPChain уже объединяет десятки компании — отраслевых новаторов, предлагающих передовые и инновационные решения в сфере интеллектуальной собственности. Кроме того ведется активная работа по интеграции в проект IPChain евразийских обществ правообладателей. В перспективе планируется распространить практику и в регионах активного экономического сотрудничества РФ (ЕАЭС, БРИКС).