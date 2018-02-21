МИД Украины готов признать вину за Волынскую резню

МИД Украины готов признать вину отдельных представителей страны за Волынскую резню во время Второй мировой войны. Об этом заявил в среду глава министерства Павел Климкин.

"Как я всегда говорю своим польским друзьям, я готов принять вину отдельных представителей Украины или подразделений в том, что они делали на Волыни. А вы готовы то же самое сделать? Я готов преклонить колено перед жертвами польской национальности", — цитирует ТАСС заявление Павла Климкина на пресс-конференции в Киеве.

Глава МИД Украины назвал законодательные инициативы Польши попыткой создать особое восприятие прошлого страны — "представить себя более белыми и пушистыми, чем другие". "Это прошлое нельзя переписать путем принятия законов, это прошлое можно понять и осознать только путем исторического диалога", — отметил он.

Тема противодействия украинскому национализму активизировалась в Варшаве после того, как нынешнее руководство Украины признало деятельность Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ) борьбой за независимость страны.

Новый польский закон, который президент страны Анджей Дуда подписал 6 февраля, предусматривает уголовное наказание до трех лет тюрьмы за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и публичные обвинения Польши в пособничестве нацистской Германии.

Так называемый закон о героизации ОУН-УПА был принят на Украине в мае 2015 года.

В годы Второй мировой войны украинские националисты сотрудничали с гитлеровцами и вели борьбу против советской власти. Также они проводили акции против поляков, самой страшной из которых стала Волынская резня. В июле 1943 года отряды бандеровцев атаковали сразу 150 польских сел, уничтожив 100 тысяч человек. После освобождения Украины от фашистов УПА стала действовать против военнослужащих Красной Армии, сотрудников советских правоохранительных органов и партийных работников.