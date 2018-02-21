Российские транспортники превратились в бомбардировщики

Российские экипажи военно-транспортных самолетов Ил-76МД приняли участие в очень необычной для них тренировке. Им пришлось метать бомбы и обстреливать противника из пушек. Учения проходили на полигоне под Тверью, в них принимали участие местные летчики, а также их коллеги из Псковской, Ростовской и Оренбургской областей, пишет агентство ТАСС.

Основной задачей грузовых машин стал сброс осветительных авиационных бомб, которые обозначали места высадки десанта. Плюс хвостовым стрелкам нужно было уничтожить технику и пехоту условного противника. Все маневры проходили на совсем небольшой высоте – 400-600 метров.

Ил-76МД, прежде всего, – транспортный самолет. Все его вооружение – две оборонительных 23-миллиметровых пушки ГШ-23 и четыре крепления для бомб калибром до 500 килограммов. Но в большинстве ситуаций этот арсенал не используется. Все-таки Ил должен перевозить грузы и высаживать десант. А, например, новая модификация российского транспортника, Ил-76МД-90А или Ил-476, вообще лишена хвостовых пушек.

Хотя случаи, когда грузовые самолеты превращаются в машины огневой поддержки, есть. Их еще называют ганшипами или летающими артиллерийскими батареями. Самый яркий пример – американский AC-130U Spooky, то есть "жуткий". Это, в общем, стандартный военно-транспортный С-130, который больше не может перевозить никакие грузы, зато на него установили 105-миллиметровую гаубицу, 40-миллиметровую автоматическую пушку Bofors и 25-миллиметровое многоствольное орудие.

Вся эта впечатляющая артиллерия способна сравнять с землей практически любые цели. Но есть одна очень серьезная проблема: ганшип, чья стоимость, кстати, около 210 миллионов долларов, абсолютно беззащитен перед комплексами ПВО. Практически любая современная зенитная ракетная система сможет уничтожить или вывести из строя медленный, неповоротливый самолет.