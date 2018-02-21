Михаил Жигалов рассказал, что узнал любовь только с третьей женой

Гостем нового выпуска программы "Судьба человека" стал известный актер Михаил Жигалов. Его родители не могли даже представить, что сын станет актером, да и сам Михаил об этом не думал. Он учился в Московском институте химического машиностроения, а после его окончания поступил во ВНИИ химического машиностроения. Он занимался в драмкружке и кинокружке, и однажды на фестивале любительских фильмов его заметил председатель жюри Михаил Ромм и предложил записаться к нему на курс. "Это был, конечно, соблазн страшный, – вспоминает актер, – но я ничего не мог сделать, потому что отец умирал от рака, а мы все жили на его зарплату". Актером он стал только в 27 лет.

"Никогда не поздно начать. Каждый из нас рождается с ключом в руке. И где-то есть дверь, которую можно этим ключом открыть. И задача каждого из нас — найти эту дверь. И тогда все будет легко", — говорит актер.

Свою первую семью Жигалов создал довольно рано – в 19 лет, сразу после школы. "Просто как-то все само покатило-понесло", — говорит актер. Как он сейчас признается, "дурак был, и по-дурацки расстались". Они были очень молоды и не готовы к браку. Точкой в отношениях стала какая-то ерунда, и жена Нина ушла, оставив кольцо в хрустальной пепельнице. Когда супруги пришли писать заявление на развод, то так смеялись и веселились, что их спросили жениться они пришли или разводиться.

Фильмом, который изменил судьбу Жигалова, стала "Петровка, 38" режиссера Бориса Григорьева (1980 год). В нем актер исполнил роль уголовника. Это был первый раз, когда в советском фильме показали наркомана. После этого фильма актер проснулся знаменитым. Когда он шел из дома до станции метро, по дороге было несколько пивных ларьков. Их завсегдатаи приняли Михаила за своего. "Это был успех", — говорит он. Но потом режиссеры звали его только на роли бандитов и алкашей.

Несмотря на успех в кино, Михаил продолжал считать себя театральным актером. "Я жил театром", — говорит он. Десять процентов дохода приносил театр, а отдавал он ему 90 процентов времени, а с кино было наоборот. "В кино я зарабатывал, но не халтурил. А потом смотрю – уже и нормальных ролей не предлагают. А что делать? Отказываться? А что тогда есть будешь?" – вспоминает он.

Как-то ему предложили сыграть роль героического подводника Александра Маринеско. Его уже почти утвердили, но заместитель главного редактор Госкино СССР отказал: "Что вы мне показываете? Он же каждый день по телевизору за водкой бегает". Но потом режиссер Григорьев начал снимать фильм "Приступить к ликвидации" и назначил Жигалова на роль. И снова успех! Эта картина получила премию МВД СССР.

Второй женой актера стала актриса Ирина Маликова. И хотя они прожили вместе 20 лет, и у них родился сын Василий, Михаил признается, что "влюбленность прошла, а любви или дружбы не наступило". "Я вдруг понял, что мы совсем разные люди. У нас не было ничего общего", — говорит он.

Жигалов рассказывает, что в тот период очень сильно злоупотреблял алкоголем.

"Я не понимал, что такое выпить 50 грамм. Надо сесть и … Но во мне просыпался какой-то зверь и творил гадости. Я пил день-два, не был запойным. Не мог работать выпившим. Приходилось завязывать", — рассказывает он.

Постепенно отношения с женой зашли в тупик. Вне брака у него родился сын Аркадий. И хотя актер знал о его рождении, узнавал новости о нем через своих друзей, но встретились они, только когда мальчику исполнилось уже 13 лет. К встрече с сыном его подтолкнула третья жена. Аркадий очень похож на отца. И даже бабушка на фотографии его приняла за маленького Михаила.

После двух браков Жигалов был готов поставить крест на личной жизни. Но тут он обратил внимание на Татьяну Бакс, с которой был знаком много лет до этого. Она и стала его третьей женой. С ней он смог снова поверить в любовь. "В ней есть человеческая надежность и абсолютное неумение врать", — говорит он.

Причем актер на тот момент все еще находился в браке и не собирался уходить из семьи, так как у сына был сложный подростковый возраст. Но в один прекрасный день он просто остался у Татьяны и не стал уходить. Расписались они только через 13 лет. "Слава Богу, что я Татьяна не актриса, а врач. Одной актрисы мне хватило", — говорит Михаил.

В 47 лет Жигалов снова стал отцом.

"Я полюбил Татьяну и начал новую жизнь, — говорит Жигалов. — Я бросил пить и курить. Я стал здоровым, я поверил в себя. Я захотел, чтобы Таня мне родила дочку. Когда Таня была беременна, я водил ее в лес и обливал холодной водой. Дочку тоже обливал".

Пришел и новый виток славы с сериалом "Не родись красивой" (2006 год). Это был этапный фильм в судьбе актера. По его словам, он подарил ему нового молодого зрителя. Его стали называть "папа Кати Пушкаревой". Жигалов говорит, что гордится всеми тремя детьми. Все они талантливые и сделали себя сами.

На вопрос ведущего, что бы он сказал себе молодому, что посоветовал, от чего предостерег, Жигалов ответил – "Делай как я!"

Что сказал Михаилу Жигалову его отец перед своей смертью? Куда его послал замминистра? Из-за чего у него возникли проблемы с алкоголем и как он смог с ними справиться? И как третья жена помогла Жигалову исцелиться? Подробности – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".