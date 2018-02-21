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21 февраля 201815:03

Два человека получили серьезные травмы во время взрыва газа в Махачкале

Instagram/golos.dagestana

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Два человека получили серьезные травмы в результате взрыва газового баллона на мебельной фабрике в Махачкале. Очевидцы сняли на видео поврежденное здание спустя несколько минут после ЧП.

Взрыв прогремел около 09:30 утра в доме 14 по улице Аметхана Султана. По предварительной версии, взорвался установленный в мебельной мастерской газовый баллон. В тот момент в помещении находился 58-летний мужчина, его госпитализировали с ожогами 90% тела, в настоящее время врачи борются за его жизнь, отмечает "Интерфакс".

В больницу попала и проходившая мимо женщина, которая получила ожоги лица и многочисленные порезы — взрывной волной в здании выбило стекла и двери. На сделанных горожанами кадрах видно черный столб дыма, вырывающийся из частной мастерской.

Уголовное дело пока не возбуждено, на месте работают следователи.

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