Суд отказался рассматривать иск Навального к Роскомнадзору

Таганский суд Москвы не будет рассматривать иск оппозиционера Алексея Навального к Роскомнадзору в связи с блокировкой страниц его блога с материалами о связях бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько.

Об этом как передает "Интерфакс", проинформировала общественность пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

По ее словам, отказ связан с тем, что требования истца признать незаконным решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края, по решению которого заблокированы страницы сайта navalny.com, выходят за рамки административного производства.

В своем заявлении Навальный также требовал отменить действия Роскомнадзора по блокировке его сайта.

Как пояснил адвокат оппозиционера Иван Жданов, Роскомнадзор вышел за пределы своих полномочий. Он подчеркнул, что защите Навального не позволили ознакомиться с делом, которое рассматривает Усть-Лабинский суд, а, следовательно, "конечным органом, который нарушает наши права, является именно Росокомнадзор".

8 февраля Навальный опубликовал материал, в котором заявил, что заместитель председателя правительства РФ, курирующий вопросы международного сотрудничества кабинета министров, Сергей Приходько отдыхал в течение трех дней в Норвегии на яхте Elden миллиардера Олега Дерипаски, а затем, вероятно, воспользовался его личным самолётом.

Навальный обвинил чиновника в завуалированной взятке, назвав данное времяпрепровождение с олигархом скрытой формой коррупции.

При этом он продемонстрировал фото и видео, опубликованные в Instagram девушки, называющей себя Настя Рыбка и сделал вывод, что Дерипаска на своей яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку.

После этого Дерипаска обратился в Усть-Лабинской районный суд с иском к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и ее мужу Александру Кириллову (Алекс Лесли) из-за того, что они разместили в социальных сетях материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя без его согласия.

В итоге, по решению суда Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам, которые разместили личную информацию персонажей, фигурирующих в фильме-расследовании Навального, в том числе сайт самого оппозиционера.