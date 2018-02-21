Это беспочвенные обвинения. Песков прокомментировал сообщения о причастности России к гибели людей в Восточной Гуте

Россия не причастна к бомбардировкам пригорода сирийской столицы Восточной Гуты. Это беспочвенные обвинения, и они ни на чем не основаны, заявил агентству "Интерфакс-АВН" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, что вчера Соединенные Штаты возложили ответственность за "всплеск насилия" в Восточной Гуте на Россию и правительство Сирии. Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт призвала Москву прекратить поддерживать президента Башара Асада. Кроме того, она рассказала, что за двое суток в пригороде Дамаска погибли более 100 человек. Под бомбардировки попали больницы и другие гражданские объекты.

Кстати, также вчера радикалы обстреляли российский Центр по примирению враждующих сторон. Никто из военнослужащих РФ не пострадал, но есть жертвы среди мирного населения.