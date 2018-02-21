Билл Гейтс снимется в "Теории большого взрыва"

Один из самых богатых людей на планете, бизнесмен и основатель компании Microsoft Билл Гейтс, снимется в популярном ситкоме "Теория большого взрыва". Предприниматель сыграет самого себя. Серия с его участием выйдет в марте, сообщает CNN.

По сюжету будущей серии комедийного сериала одна из героинь "Теории большого взрыва" Пенни (ее играет Кейли Куоко) внезапно сталкивается с Биллом Гейтсом. После этого все ее друзья начинают искать возможности познакомиться с основателем Microsoft.

"Теория большого взрыва" выходит с 2007 года. В настоящий момент идет 11-й сезон сериала.

Билл Гейтс станет не первой знаменитостью, который сыграет в "Теории большого взрыва" самого себя. Ранее в сериале уже появлялись Илон Маск, Стивен Хокинг, Леонард Нимой и другие.